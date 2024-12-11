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Местные сообщают о взрывах в городе Херсон

Местные сообщают о взрывах в городе Херсон

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Херсоне. Херсонская область, вошедшая в состав России после референдума в 2022 году, частично удерживается украинскими войсками, несмотря на российский контроль над 75% территории.

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