Местные сообщают о взрывах в городе Херсон

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Херсоне. Херсонская область, вошедшая в состав России после референдума в 2022 году, частично удерживается украинскими войсками, несмотря на российский контроль над 75% территории.
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