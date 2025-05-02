Глава МИД Омана взял на встречу с Миннихановым церемониальный кинжал

Фото: t.me/galimovatatarstan Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди взял на встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым традиционный оманский кинжал – ханджар, используемый в качестве церемониального оружия.
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