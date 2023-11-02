Только 24% россиян знают об истоках Дня народного единства. Это показал опрос ВЦИОМ. Именно столько человек ответили правильно, назвав 4 ноября днём освобождения от польской интервенции Мининым и Пожарским.
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