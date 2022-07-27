«Он должен помнить о последствиях»: Шлеменко осудил выступающего за Великобританию дагестанца Мокаева

Известный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко отреагировал на конфликт между дагестанским атлетом Мухаммадов Мокаевым, который представляет Великобританию, и российским депутатом Госдумы Бийсултаном Хамзаевым.
Известный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко отреагировал на конфликт между дагестанским атлетом Мухаммадов Мокаевым, который представляет Великобританию, и российским депутатом Госдумы Бийсултаном Хамзаевым.
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