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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Романцев: «Спартак» способен бороться за чемпионство. Возвращение уверенности Максименко, преображение Угальде, возродившийся Зобнин – да и приход Даку встряхнет атаку»

Бывший тренер «Спартака»  Олег Романцев заявил, что команда способна бороться за чемпионство. «Как и  Егор Титов , готов заявить, что в таком состоянии и с таким настроем « Спартак » способен бороться за чемпионство.

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