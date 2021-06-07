Блинкен заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса

Телеканал 360°ПолитикаБлинкен заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курсаСША готовы к стабильным отношениям с Россией в случае, если она изменит курс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВалерийА почему не рассматривается вопрос смены курса Америки????Владимир СоловьевОбразно можно выразиться так: "Американский корабль несётся на скалу и грозно приказывает ей посторониться!" А чем может ответить америка России, блинкен не поясняет. Сам знает - НЕЧЕМ!Комментировать
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