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Блинкен заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса

Блинкен заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса

США готовы к стабильным отношениям с Россией в случае, если она изменит курс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Валерий
А почему не рассматривается вопрос смены курса Америки????
Владимир Соловьев
Образно можно выразиться так: "Американский корабль несётся на скалу и грозно приказывает ей посторониться!" А чем может ответить америка России, блинкен не поясняет. Сам знает - НЕЧЕМ!

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