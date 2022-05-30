Почему нас раздражают некоторые люди?

Раздражительность сама по себе свидетельствует о реакции психики на происходящее с человеком. Особенно неприятны ситуации, когда присутствует неопределённость и мы просто не понимаем что именно происходит, при этом вся нервная система сигнализирует о негативном воздействии на неё.