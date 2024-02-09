Трое взрослых и двое детей получили травмы в ДТП в ХМАО

Пять человек, включая двух несовершеннолетних детей, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Сургут-Нижневартовск в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
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