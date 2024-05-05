Проверьте, насколько хорошо вы умеет распознавать свои и чужие эмоции.

Высокий уровень IQ – это здорово, но когда он сочетается с развитым эмоциональным интеллектом (EQ) – это еще лучше! Умение распознавать свои и чужие эмоции – один из ключей к успеху в карьере и личной жизни.
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