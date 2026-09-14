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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хонда» назначила нового руководителя моторной программы

« Хонда » объявила о смене руководителя программы по разработке силовой установки для «Формулы-1». Компания назвала решение «плановой передачей полномочий»: вместо Тэцуси Какуды программу возглавит его нынешней ассистент Йоитиро Фукао.

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