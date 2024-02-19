В Сахалинской области призвали отменить концерт Дианы Арбениной

Евгения Новоженина/РИА «Новости» Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который должен пройти 25 февраля в ледовом дворце «Кристалл» в Южно-Сахалинске, хотят отменить из-за позиции певицы по Крыму.
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