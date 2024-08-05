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Квартира, дом, дача

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8 ошибок в интерьере, из-за которых комфорта в квартире не видать, как своих ушей

8 ошибок в интерьере, из-за которых комфорта в квартире не видать, как своих ушей

Не зря говорят, мой дом – моя крепость. Здесь вы должны ощущать себя максимально комфортно и уютно. Если же такого чувства нет, и вам хочется постоянно куда-то сбежать из квартиры, значит, вы допустили какие-то ошибки при оформлении интерьера.

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