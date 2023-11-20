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Капитан Кубы о сборной России: «Знаем многих игроков, например, Головина. Обрадовались, что предстоит путешествие на другой конец земного шара»

Капитан Кубы о сборной России: «Знаем многих игроков, например, Головина. Обрадовались, что предстоит путешествие на другой конец земного шара»

Игра пройдет сегодня в Волгограде. – Кого вы знаете из сборной России и кого из футболистов можете назвать? – Мы знаем многих игроков, например, Головина.

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