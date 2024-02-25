Джимми Батлер отреагировал на дисквалификацию на один матч

Лидер «Майами» отреагировал на дисквалификацию, опубликовав в сторис обложки трех треков, которые он слушает: Akon «Locked Up» («За решеткой»), Kanye West «Jail» («Тюрьма») и K-Ci & JoJo «Life» («Жизнь»).
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