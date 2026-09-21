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Врач Демьяновская: первые признаки болезни Альцгеймера легко списать на стресс

Врач Демьяновская: первые признаки болезни Альцгеймера легко списать на стресс

Как правило, болезнь Альцгеймера начинается задолго до того, как человек перестаёт узнавать близких. Первые изменения в мозге появляются за годы, иногда за десятилетия до явных симптомов.

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