РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В Ростокине будут штрафовать нелегальных торговцев первоцветами

В Москве стали появляться точки нелегальной продажи первоцветов, занесенных в Красную книгу России. В районе Ростокино в рамках операции «Первоцвет» начали проводить проверки, пресекающие нелегальные действия торговцев.

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