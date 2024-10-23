Глава ведомства затребовал доклад по обращению жителей Краснодарского края

В социальных медиа опубликовано обращение жителей Краснодара к Председателю СК России. Граждане жалуются, что по решению местных властей часть территории, на которой располагаются жилые дома и соответствующая инфраструктура, может быть переведена в категорию земель сельскохозяйственного назначения.