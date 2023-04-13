Слово и дело

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Новый образ Ольги Бузовой на музыкальной премии вызвал шквал критики со стороны поклонников

Новый образ Ольги Бузовой на музыкальной премии вызвал шквал критики со стороны поклонников

Громкий образ телеведущей Ольги Бузовой на премии «Жара» вызвал ряд разнообразных эмоций. Кто-то похвалил звезду за смелось, другие раскритиковали за неуместность.

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