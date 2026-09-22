Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Петербурге суд приговорил к 8 годам майора полиции Смирнова, отпускавшего задержанных

В Петербурге суд приговорил к 8 годам майора полиции Смирнова, отпускавшего задержанных

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему оперуполномоченному группы уголовного розыска четвертого отдела полиции ОМВД России Дмитрию Смирнову и его подельнику Самиду Багирову.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Мухин
Владимир Мухин

Как они уже достали эти продажные твари  вместе с азиатскими диаспорами. Одни документы за взятки оформляют другие россиянам проблемы создают начиная со школ своими жизненными порядками. Вернуть их во времена феодольного строя и пусть там развиваются

Профиль пользователя Георгий Корнев
Георгий Корнев

у и его подельнику Самиду Багирову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Экс-полицейский признан виновным в получении взяток, а второй фигурант — в посредничестве коррупции. Учитывая имя посредника, становится понятно, что взяткодатель, соответствующая ДИАСПОРА. И почему эти диаспоры не приравняют к ОПГ, или хотя бы не присвоят статус иноагента. Откуда у диаспор деньги? Сами руководители диаспор не работают, следовательно собирают у соотечественников, мигрантов. То есть по сути финансируются зарубежными агентами.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Сроки не вполне адекватные.
Представитель или связной диаспоры в данном УМВД по сути даже не пострадал. Ни звания не лишили и срок какой-то детский, по статье от которой просто смешно. А ведь именно он и есть организатор коррупционной схемы, а не этот славянский простачок поверивший в дружбонародность.
Для мусульман подставить, обмануть и даже убить неверного это геройский поступок, а не грех или преступление!