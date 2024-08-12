Хаусботы: практика в четырех историях

Плавучие дома — альтернативный недвижимый формат, активно завоевывающий мировую популярность. Россия к нему только присматривается, но уже начала формировать собственный хаусбот-опыт Хаусботы одни называют все-таки маломерными судами (или плавучими объектами), просто спроектированными для использования под жилье, другие — все-таки домами шириной до десяти метров, просто с приданными им плавательными функциями.