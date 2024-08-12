Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Хаусботы: практика в четырех историях

Хаусботы: практика в четырех историях

Плавучие дома — альтернативный недвижимый формат, активно завоевывающий мировую популярность. Россия к нему только присматривается, но уже начала формировать собственный хаусбот-опыт Хаусботы одни называют все-таки маломерными судами (или плавучими объектами), просто спроектированными для использования под жилье, другие — все-таки домами шириной до десяти метров, просто с приданными им плавательными функциями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх