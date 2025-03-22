Российский Крым удивит украинцев, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров», — сказал он РИА Новости, отметив, что за 11 лет Крым благодаря усилиям президента России, властей и народа изменился в лучшую сторону.
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