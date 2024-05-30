Победа армии России в конфликте на Украине нанесёт сокрушительный удар по репутации США. Это событие станет для Вашингтона «еще одним Сайгоном или Кабулом», пишет Bloomberg, ссылаясь на слова экс-премьера Швеции Карла Бильдта.
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