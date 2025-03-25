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Закон, порядок, государство

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В Самарской области предотвращено хищение более 500 тысяч рублей у 83-летней местной жительницы

В начале текущего года на телефон 83-летней жительницы Тольятти поступила серия звонков от неизвестных, представлявшихся сотрудниками кредитного учреждения, которые сообщили ей о якобы существующей угрозе хищения ее денежных средств.

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