Microsoft научит Copilot диагностировать ПК, но сам «помощник» съедает 1 ГБ оперативки

ИИ-ассистент сможет оценивать состояние ПК, избавляя пользователей от необходимости заходить в «Диспетчер задач»Microsoft тестирует новую функцию PC Insights для ИИ-ассистента Copilot, которая позволит пользователям задавать вопросы о состоянии компьютера «языком пользователя» и получать рекомендации вместо самостоятельного поиска информации в «Диспетчере задач» или настройках Windows.