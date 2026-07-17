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Microsoft научит Copilot диагностировать ПК, но сам «помощник» съедает 1 ГБ оперативки

Microsoft научит Copilot диагностировать ПК, но сам «помощник» съедает 1 ГБ оперативки

ИИ-ассистент сможет оценивать состояние ПК, избавляя пользователей от необходимости заходить в «Диспетчер задач»Microsoft тестирует новую функцию PC Insights для ИИ-ассистента Copilot, которая позволит пользователям задавать вопросы о состоянии компьютера «языком пользователя» и получать рекомендации вместо самостоятельного поиска информации в «Диспетчере задач» или настройках Windows.

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