Microsoft научит Copilot диагностировать ПК, но сам «помощник» съедает 1 ГБ оперативки

ИИ-ассистент сможет оценивать состояние ПК, избавляя пользователей от необходимости заходить в «Диспетчер задач»Microsoft тестирует новую функцию PC Insights для ИИ-ассистента Copilot, которая позволит пользователям задавать вопросы о состоянии компьютера «языком пользователя» и получать рекомендации вместо самостоятельного поиска информации в «Диспетчере задач» или настройках Windows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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