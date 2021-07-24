Что стоит проверить владельцу недвижимости в выписке ЕГРН, чтобы избежать проблем Ирина ИгнатенкоПраво собственности на объект недвижимости с 2016 года подтверждается выпиской из ЕГРН, свидетельства о регистрации владельцам перестали выдавать.