Стармер обсудил с Трампом итоги саммита «коалиции желающих» по Украине

В ходе телефонной беседы британский премьер-министр Кир Стармер проинформировал американского президента Дональда Трампа о результатах парижских переговоров в рамках «коалиции желающих» по украинскому вопросу, состоявшихся на прошлой неделе.
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