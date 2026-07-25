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Царьград

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Колосков призвал ФИФА оценить ЧМ по футболу вместо журналистов

Колосков призвал ФИФА оценить ЧМ по футболу вместо журналистов

Вячеслав Колосков считает, что оценку Чемпионату мира 2018 должна дать ФИФА, а не журналисты. В турнире победила Франция.

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