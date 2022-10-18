Все слышали новость

Все слышали новости? Честно говоря, я был немного озадачен, когда прочитал это. Можно ли запретить остекление балконов? Я понимаю, что этот закон был принят для того, чтобы не нарушать фасад здания.
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