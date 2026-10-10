Гендиректор «Спартака» о Максименко: «Вернулся на свой уровень, стал более раскрепощен. Сказалась и стабилизация защитной линии»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко . — Максименко при вас продлевал соглашение со « Спартаком » на год, до лета 2027-го, но сейчас настала пора подписывать новый длинный контракт.