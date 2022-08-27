Неспешный разговор

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Откуда появился мат и что означает крепкое словцо?

Откуда появился мат и что означает крепкое словцо?

И какой же русский не выражается крепким словцом? И это правда! Более того, многие матерные слова переведены на иностранные языки, но интересно то, что полноценных аналогов русскому мату в иностранных языках нет и вряд-ли когда-либо появятся.

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