Откуда появился мат и что означает крепкое словцо?

И какой же русский не выражается крепким словцом? И это правда! Более того, многие матерные слова переведены на иностранные языки, но интересно то, что полноценных аналогов русскому мату в иностранных языках нет и вряд-ли когда-либо появятся.
И какой же русский не выражается крепким словцом? И это правда! Более того, многие матерные слова переведены на иностранные языки, но интересно то, что полноценных аналогов русскому мату в иностранных языках нет и вряд-ли когда-либо появятся.
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