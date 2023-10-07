"Я чувствовала себя его марионеткой". Джулия Фокс рассказала о романе с Канье Уэстом

В новом интервью The Los Angeles Times Джулия Фокс, которая сейчас занимается продвижением своих мемуаров "Смываясь в унитаз" (Down the Drain), раскрыла подробности своего непродолжительного, но яркого романа с Канье Уэстом.
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