Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-47. 4 января 2024
Комментарии
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Виктор Фоменко
А я и читать до конца не стал. Хрень полная рассчитанная на идиотов.
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12 час.
a
aleksvik001
Вам ВСЕМ шашечки или ЕХАТЬ?
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12 час.
Maxim Yushkin
😎 Как говорят наши "супротивники": " «Не кажи гоп, доки не перескочив»...
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12 час.
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