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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за субботу, 22 июля. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем оперативный телеграм-канал о ситуации на мосту.

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