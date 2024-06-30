В «Лужниках» не подтвердили информацию о концерте Канье Уэста

В информационном центре «Лужников» сообщили RT, что концерт Канье Уэста в Москве не планируется. «Это фейк-информация, все подтверждённые мероприятия находятся на официальном сайте, а обычно это задолго до мероприятия», — объяснили в информцентре.
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