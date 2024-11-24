«После смерти Брежнева»: как Юрий Андропов планировал изменить СССР

В середине 70-х годов тогдашний руководитель КГБ Юрий Андропов приблизил к себе группу советников. В этом «интеллектуальном штабе» собрались советские либералы, среди которых «первые скрипки» играли академики Арбатов и Иноземцев, а также журналист Бовин.
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