«После смерти Брежнева»: как Юрий Андропов планировал изменить СССР

В середине 70-х годов тогдашний руководитель КГБ Юрий Андропов приблизил к себе группу советников. В этом «интеллектуальном штабе» собрались советские либералы, среди которых «первые скрипки» играли академики Арбатов и Иноземцев, а также журналист Бовин.