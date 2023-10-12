«Почта России» начала принимать посылки через курьеров

«Почта России» запустила в городах с населением от 500 тыс. человек сервис отправки посылок из дома. Отправление оформляется и оплачивается через сайт или мобильное приложение, затем его забирает курьер и отвозит в почтовое отделение, сообщает пресс-служба компании.