«Почта России» начала принимать посылки через курьеров

«Почта России» запустила в городах с населением от 500 тыс. человек сервис отправки посылок из дома. Отправление оформляется и оплачивается через сайт или мобильное приложение, затем его забирает курьер и отвозит в почтовое отделение, сообщает пресс-служба компании.
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