«Милан» и «Интер» провели акцию в поддержку Украины перед матчем. Шевченко обратился к фанатам: «Украинский народ хочет мира»

«Милан» и «Интер» провели акцию в поддержку Украины перед матчем. Шевченко обратился к фанатам: «Украинский народ хочет мира»

«Милан» в футболках с флагом Украины разминался перед матчем с «Интером». Миланское дерби проходит в рамках первого полуфинального матча Кубка Италии.

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