Американский эксперт назвал лучших гарантов безопасности Армении

Лучшие гаранты безопасности Армении — это Россия и Иран, пишет в статье для журнала American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
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