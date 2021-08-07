Карельские Вести

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КАК ЗАНИМАЮТСЯ СЕКСОМ ЗНАКИ ЗОДИАКА

КАК ЗАНИМАЮТСЯ СЕКСОМ ЗНАКИ ЗОДИАКА

Секс по гороскопу — не такая уж нелепая штука, как думают большинство скептиков. Каждый знак Зодиака имеет не только набор поведенческих и психологических приемов, но и собственные сексуальные предпочтения, зная которые легко соблазнить кого угодно.

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