«Болезнь Х» и трансгендерный комитет: что продвигает ВОЗ Евгения КомароваВ эти дни Всемирная организация здравоохранения оказалась в центре двух скандалов, заставивших общественность взглянуть на ее деятельность с новой стороны.
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