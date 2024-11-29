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В Челябинской области пенсионерка осталась без денег, поверив в подарок от банка

В Челябинской области пенсионерка осталась без денег, поверив в подарок от банка

Мошенники обманули пенсионерку из Златоуста, посулив ей подарок от банка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мошенники продолжают изобретать новые виды обмана граждан.

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