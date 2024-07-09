Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов в республике, арестован до 5 сентября по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, 9 июля сообщила глава пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева в интервью РИА Новости.