Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов в республике, арестован до 5 сентября по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, 9 июля сообщила глава пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева в интервью РИА Новости.
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