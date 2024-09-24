Об опасности клещей в конце сентября предупредила биолог Петрожицкая

Особенно внимательными надо быть по отношению к домашним питомцам. «Надо беречь своих любимчиков, животных, считать, что жизнь членистоногих уже ушла на второй план, не стоит, – отметила старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Людмила Петрожицкая в разговоре с VN.
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