Об опасности клещей в конце сентября предупредила биолог Петрожицкая

Особенно внимательными надо быть по отношению к домашним питомцам. «Надо беречь своих любимчиков, животных, считать, что жизнь членистоногих уже ушла на второй план, не стоит, – отметила старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Людмила Петрожицкая в разговоре с VN.