За ночь над российскими регионами сбиты 125 украинских БПЛА

Больше всего БПЛА перехвачены над Волгоградской областью.Pr Scr vk.com/mil--> За минувшую ночь системы ПВО сбили над территорией России 125 украинских беспилотников самолётного типа, сообщает 29 сентября Минобороны.
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