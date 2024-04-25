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Тульские новости

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Заседание Облдумы впервые проходит в Доме Дворянского собрания в Туле

Заседание Облдумы впервые проходит в Доме Дворянского собрания в Туле

Об этом упомянул председатель Облдумы Николай Воробьев. Сегодня первый заместитель губернатора Тульской области - председатель областного правительства Вячеслав Федорищев отчитается перед депутатами об итогах работы регионального правительства за 2023 год.

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Комментарии
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А Кудасов
Новым дворянам дворянские удобства. Всё туляки наверняка высказали всеобщее одобрение такой полезной инициативе власти.
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