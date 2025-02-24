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Шпионы Иванов, Петров и Сидоров запугали Лондон и Вашингтон. А мы - ни сном ни духом

Шпионы Иванов, Петров и Сидоров запугали Лондон и Вашингтон. А мы - ни сном ни духом

Царьград Русские запугали Лондон и Вашингтон. Британцы и американцы в ужасе. Шпионы Иванов, Петров и Сидоров - везде.

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Комментарии
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Елена Александровна
Вот ведь, что творит с людьми зависть! Ну, пусть продолжают разрушать себя и дальше. Как сказал святитель Тихон Задонский - От гордости начинается зависть, от зависти ненависть, от ненависти злоба; злоба приводит к самому неблагополучному концу.  А святитель Иоанн Златоуст вразумляет нас такими словами: Когда случится с ближним что-либо неприятное, тогда завистник покоен и весел, почитая чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других своим злополучием, и ищет не того, что ему могло бы быть приятно, но того, что ближнего может опечалить. Так что, пусть себе злобствуют, а нам злобствовать не надо! Посочувствуем убогим!
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3 час.
Игорь Кузнецов
Надо же как-то оправдать поддержку русофобии и помощь Украине, когда своих проблем хватает. Это отвлечёт граждан от раздумий почему они не решаются властями Англии, например. Вот ведь как: &quot;Инфляция в Британии в июле 2023 г снизилась до 6,8%, но оказалась выше ожиданий&quot;. Это у нас и не такое видели, но англичане... давненько со времён 2-й мировой войны такого не знали. И вот - Ванга предсказала, нужно готовится к отражению нападения России...
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2 час.
valentina sergeeva
Не уважают, - хрен с ними, пусть боятся.
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54 мин.
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