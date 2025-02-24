Шпионы Иванов, Петров и Сидоров запугали Лондон и Вашингтон. А мы - ни сном ни духом

Елена Александровна

Вот ведь, что творит с людьми зависть! Ну, пусть продолжают разрушать себя и дальше. Как сказал святитель Тихон Задонский - От гордости начинается зависть, от зависти ненависть, от ненависти злоба; злоба приводит к самому неблагополучному концу. А святитель Иоанн Златоуст вразумляет нас такими словами: Когда случится с ближним что-либо неприятное, тогда завистник покоен и весел, почитая чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других своим злополучием, и ищет не того, что ему могло бы быть приятно, но того, что ближнего может опечалить. Так что, пусть себе злобствуют, а нам злобствовать не надо! Посочувствуем убогим!