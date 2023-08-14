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Николай Веретенников о дальнейших планах: «Пора бы уже в UFC»

Финалист Гран-при UFL Николай Веретенников рассказал о своём сопернике по решающему бою в американской лиге: «Про соперника по финалу особо ничего не знаю.

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