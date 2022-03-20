Эндокринолог назвала причину резких перепадов настроения

Заболевание требует немедленного лечения.фото: pixabay.com--> Врач-эндокринолог Мария Свиридова в воскресенье, 20 марта, рассказала об опасности гипертиреоза (тиреотоксикоза) — выработки избыточного количества тиреоидных гормонов щитовидной железой.
Заболевание требует немедленного лечения.фото: pixabay.com--> Врач-эндокринолог Мария Свиридова в воскресенье, 20 марта, рассказала об опасности гипертиреоза (тиреотоксикоза) — выработки избыточного количества тиреоидных гормонов щитовидной железой.
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