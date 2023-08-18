Мария Шукшина объяснила, почему присутствовала на открытии памятнику Сталину

александр селезнев

Великий был Человек И. Сталин - прозорливый. Даааааа, сколько же на него грязи вылили эти мразотные либеральчики и демократяи всех мастей. Одна Чубайсятина вместе с Солженятиной чего стоит! Ну ничего, со временем его величие, его имя вновь обретёт ту славу, которой он действительно достоин!!!!!