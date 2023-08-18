С каждым годом появляется все больше памятников Сталину в России. И здесь есть важный момент: все памятники Сталину, которые открывают в последние годы, связаны с желанием местных жителей, а не представителей власти.
Мария Шукшина объяснила, почему присутствовала на открытии памятнику Сталину
Комментарии
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Гость Гатапонта
Шукшина, смелый человек. Настоящий патриот своей страны. Молодчина!
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16 час.
александр селезнев
Великий был Человек И. Сталин - прозорливый. Даааааа, сколько же на него грязи вылили эти мразотные либеральчики и демократяи всех мастей. Одна Чубайсятина вместе с Солженятиной чего стоит! Ну ничего, со временем его величие, его имя вновь обретёт ту славу, которой он действительно достоин!!!!!
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15 час.
М
Мария
Странно, что до нашей интеллигенции всё доходит с большим опозданием. Хорошо, что до Маши это, наконец, дошло. А то ведь, только и делали, что ругали Советский Союз. Вот и сейчас в кино продолжается антисоветчина.
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14 час.
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