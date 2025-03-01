Трамп: «Я и Путин хотим мира, а Зеленский – продолжать воевать»

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским, которая закончилась скандалом, заявил, что Вашингтон хочет немедленного прекращения украинского конфликта, но Киев хочет продолжать воевать.
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